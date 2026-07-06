مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از اعزام تجهیزات، امکانات و نیرو‌های تخصصی این شرکت به تهران، قم و مشهد برای خدمت‌رسانی به زائران و پشتیبانی از موکب‌های مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلال علمدار گفت: خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، افتخاری برای مجموعه آب و فاضلاب استان یزد است و در همین راستا، نیرو‌های متخصص و تجهیزات مورد نیاز برای مشارکت در این مأموریت معنوی به محل برگزاری مراسم اعزام شده‌اند.

وی افزود: در این مأموریت، پنج دستگاه تانکر سیار آبرسانی برای تأمین آب شرب زائران و پشتیبانی از موکب‌ها در مراسم وداع و تشییع در تهران، قم و پس از آن به مشهد اعزام می‌شوند تا خدمات‌رسانی بدون وقفه به عزاداران صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد همچنین از اعزام یک دستگاه آزمایشگاه سیار کنترل کیفیت آب و فاضلاب به همراه تیم‌های تخصصی به مشهد مقدس خبر داد و تصریح کرد: کارشناسان حوزه‌های بهره‌برداری، کنترل کیفیت، آزمایشگاه و بهداشت آب به‌صورت شبانه‌روزی در محل حضور دارند تا ضمن پایش مستمر کیفیت آب، پشتیبانی از مواکب و رفع مشکلات احتمالی، شرایط لازم برای تأمین آب شرب سالم و بهداشتی زائران را فراهم کنند.

علمدار با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خاطرنشان کرد: حضور فعال نیرو‌های آبفا در این مأموریت، جلوه‌ای از روحیه جهادی، همدلی و ارادت کارکنان این مجموعه به آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت بی‌منت به مردم است و تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های تخصصی، خدماتی شایسته و پایدار به زائران این مراسم معنوی ارائه شود.