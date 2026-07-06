مدیر دفتر حوادث و تعمیرات شبکه شرکت آب و فاضلاب استان قم از تأمین آبرسانی پایدار با نصب بیش از هزار شیر آب در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجید خداداد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ارائه خدمات مطلوب در مراسم تشییع امام شهید گفت: با توجه به ضرورت تأمین آب پایدار در طول مسیر تشییع، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و زیرساختی در نقاط مختلف مسیر انجام شد تا نیاز‌های آبرسانی به بهترین شکل ممکن تأمین شود.

مدیر دفتر حوادث و تعمیرات شبکه شرکت آب و فاضلاب استان قم افزود: در بیش از ۲۵۰ نقطه از بلوار پیامبر اعظم (ص)، بیش از یک‌هزار فقره شیر برداشت آب نصب و آماده بهره‌برداری شد تا امکان دسترسی مناسب به آب در طول مسیر مراسم فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای مقابله با گرمای هوا در مسیر مراسم خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی نصب سامانه‌های مه‌پاش در مسیر تشییع، ۳۷ فقره انشعاب جدید برای تأمین آب مه‌پاش‌ها و همچنین آبرسانی به تعدادی از تانکر‌های ثابت ایجاد و وارد مدار بهره‌برداری شد.