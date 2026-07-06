مدیر دفتر حوادث و تعمیرات شبکه شرکت آب و فاضلاب استان قم از تأمین آبرسانی پایدار با نصب بیش از هزار شیر آب در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجید خداداد با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای ارائه خدمات مطلوب در مراسم تشییع امام شهید گفت: با توجه به ضرورت تأمین آب پایدار در طول مسیر تشییع، مجموعهای از اقدامات اجرایی و زیرساختی در نقاط مختلف مسیر انجام شد تا نیازهای آبرسانی به بهترین شکل ممکن تأمین شود.
مدیر دفتر حوادث و تعمیرات شبکه شرکت آب و فاضلاب استان قم افزود: در بیش از ۲۵۰ نقطه از بلوار پیامبر اعظم (ص)، بیش از یکهزار فقره شیر برداشت آب نصب و آماده بهرهبرداری شد تا امکان دسترسی مناسب به آب در طول مسیر مراسم فراهم شود.