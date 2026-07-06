به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجت الاسلام والمسلمین طوبایی استاد حوزه علمیه تهران افزود: نخبگان، مبلغان و خطبای دینی در زائرسراها و در طول مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای شهید خانواده حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در کار تبلیغ و تنویر افکار عمومی مجاهدت می کردند.

استاد حوزه علمیه تهران گفت: مساجد جنوب تهران از محلات قیام، ری و خراسان تا ۱۷ شهریور و شوش نیز از وجود موثر و معنادار حوزویان برای جهاد تبیین بهره مند شدند موضوعی که امروز نیز در طول مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی کاملا مشهود و محسوس بود.

کارشناس دینی در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف حضور مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: ارزش هر پدیده و رویداد اجتماعی، به میزان اثرگذاری و پیام‌هایی که در عرصه اجتماعی تولید و منتقل می‌کند، بستگی دارد و از این منظر، این تشییع باشکوه را باید فراتر از یک مراسم عاطفی و در جایگاه یک رخداد مهم اجتماعی و تمدنی تحلیل کرد.

حجت الاسلام والمسلمین طوبایی در ادامه با بیان اینکه حضور در این مراسم دارای دو بُعد فردی و اجتماعی است، افزود: در بُعد فردی، این حضور فرصتی برای ابراز ارادت، تسکین اندوه نهفته در دل‌ها و قدردانی از شخصیت‌هایی است که عمر خود را در راه خدمت به اسلام، انقلاب و مردم صرف کرده‌اند.

امام جماعت مسجد جامع حضرت ابوالفضل علیه السلام ادامه داد: اما اهمیت اصلی این حضور، در پیام‌های اجتماعی آن نهفته است و در این زمینه می‌توان به سه مؤلفه اساسی اشاره کرد.

دبیر شبکه مساجد جنوب تهران، نخستین پیام این حضور را تعظیم شعائر الهی دانست و تصریح کرد: در فرهنگ دینی، شعائر به مناسک جمعی‌ای گفته می‌شود که خداوند متعال بر بزرگداشت آن‌ها تأکید کرده است. هر اقدامی که موجب برگزاری باشکوه‌تر، ماندگارتر و اثرگذارتر این مناسک شود، مصداق تعظیم شعائر است. همان‌گونه که بزرگداشت شعائر حسینی از جلوه‌های روشن این آموزه قرآنی به شمار می‌رود، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع نیز یکی از مصادیق تعظیم شعائر الهی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طوبایی، دومین پیام این حضور را نمایش همبستگی ملی عنوان کرد و گفت: ملت ایران در ماه‌های اخیر، نمونه‌ای کم‌نظیر از انسجام، همگرایی و هم‌افزایی را به نمایش گذاشته است. با وجود همه تلاش‌هایی که برای ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه صورت گرفت، مردم با حفظ وحدت و انسجام خود، این توطئه‌ها را ناکام گذاشتند.

وی افزود: امروز نیز با وجود تفاوت در سلیقه‌ها، گرایش‌های سیاسی و دیدگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، مردم با حضور در این مراسم، بار دیگر وحدت و همبستگی ملی خود را در معرض دید جهانیان قرار می‌دهند و نشان می‌دهند که سرمایه اجتماعی ملت ایران فراتر از اختلاف نظرهای رایج است.

این پژوهشگر حوزوی در ادامه، سومین پیام این حضور را اعلام تداوم راه رهبر شهید برشمرد و اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب در امتداد مسیر حضرت امام خمینی(ره)، برای تحقق و استمرار آرمان‌های انقلاب اسلامی تلاش کرد و حضور مردم در این آیین، اعلام آمادگی برای ادامه همان مسیر و پایبندی به همان آرمان‌ها است.

استاد حوزه علمیه تهران خاطرنشان کرد: این حضور تنها یک اعلام وفاداری سیاسی نیست، بلکه دلالتی تمدنی نیز دارد؛ زیرا بیانگر آن است که جامعه اسلامی نسبت به استمرار راه، اندیشه و ارزش‌هایی که رهبر شهید برای تحقق آن‌ها مجاهدت کرد، احساس مسئولیت می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طوبایی در پایان با بیان این که تشییع باشکوه رهبر شهید، افزون بر آثار عاطفی و فردی، سه پیام روشن یعنی تعظیم شعائر الهی، نمایش همبستگی ملی و اعلام تداوم راه رهبر شهید را به جهانیان منتقل می‌کند و امید است خداوند متعال به همه ما توفیق دهد تا وظیفه خود را در استمرار این مسیر الهی و انقلابی به شایستگی انجام دهیم، گفت: وظیفه خطیر حوزویان به ویژه نخبگان و ائمه جماعات مساجد تبیین این دستاوردهای تاریخی برای مردم در مناسبت های مختلف و منابر و کرسی های درس است.