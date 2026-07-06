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حدود ۶۰ میلیون لیتر آب برای ۱۰ میلیون شرکت کننده در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید تأمین خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،مرکز خراسان رضوی ،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد در نشست خبری گفت: بر اساس برآورد کارشناسی، تأمین ۶ لیتر آب برای هر فرد ضروری است که با احتساب حداقل ۱۰ میلیون نفر که کمترین پیشبینی احتمالی برای جمعیت است، حدود ۶۰ میلیون لیتر آب برای زائران امام هشتم در روز پنجشنبه تأمین خواهد شد.
حسین اسماعیلیان افزود: ویژگی منحصربهفرد مراسم بدرقه نیز این است که براساس پیشبینیهای کارشناسی، احتمال استمرار وضعیت فوقالعاده و ماندگاری زائر از ۳ تا ۷ روز پس از آیین تدفین نیز وجود خواهد داشت. به همین دلیل، تأمین آب پایدار برای همه محورهای اصلی، یک مأموریت حیاتی است که هم موکبها و هم مراکز خدماتی، درمانی و امدادی را دربر میگیرد.
وی افزود: همانطور که از قبل اعلام شده، چهار محور اصلی برای تشرف زائران و آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی پیش بینی شده است که اولی از میدان پرواز آغاز میشود و با گذر از میدان فرودگاه، وارد خیابان امام رضا (ع) شده و به حرم مطهر رضوی میرسد. سه مسیر دیگر نیز از میدان فردوسی در مسیر خیابان شهید قرنی، از پل فجر در مسیر خیابان طبرسی و از میدان عدالت در مسیر خیابان نواب صفوی همگی تا حرم مطهر رضوی اعلام شده و درکانون توجه خادمان مردم قرار خواهند داشت.
۲۵۰ تانکر تأمین آب شرب در مسیر مشهدالرضا (ع)
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد گفت: موضوع سرویسهای بهداشتی هم از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا ما علاوه بر چشمههای فعال در مسیرها، چشمههای جدیدی هم به همت شهرداری مشهد ایجاد شدهاند. افزون بر این، اگرچه شهرداری مشهد مسئولیت ایجاد شبکه مهپاشها در طول مسیر را برعهده گرفته است، اما تأمین آب این شبکه بهتبع برعهده شرکت آب و فاضلاب شهرستان خواهد بود.
اسماعیلیان گفت: موضوع سلامت و کیفیت آب آشامیدنی هم از دیگر نکاتی است که موردتوجه ما قرار دارد و بر همین اساس، شبکه بازرسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بهطور شبانهروزی در ایام برگزاری مراسم و پس از آن بر فرآیند تأمین و آبرسانی نظارت خواهند داشت.
وی تأکید کرد: علاوه بر شبکه لولهگذاریشده، بیش از ۱۸۰ تانکر سیار و ۷۰ تانکر ثابت نیز آماده شده تا فرآیند آبرسانی را پشتیبانی کنند. بخشی از این ناوگان از استانهای دیگر تأمین شدهاند و پیشبینی میشود که همه آنها حداکثر تا سهشنبه شب به مشهدالرضا (ع) برسند و در موقعیتهای تعیینشده جانمایی شوند. همه این تانکرها مجهز به GPS هستند و موقعیت استقرار آنها در شبکه تحت نظر قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد گفت: از نظر تأمین آب مسیرها نیز با توجه به الزامات موجود، حداکثر در فاصله ۱۵۰ متری مسیرهای اصلی، شیرهای ویژه برداشت آب پیشبینی شده که هم بهدلیل تراکم جمعیت مشکلساز نشوند و هم بتوانند آب شرب بدرقهکنندگان گرامی را تأمین دهند.
اسماعیلیان افزود: در ورودی هر کوچه تابلوهایی جانمایی خواهد شد تا مهمانان مشهدالرضا (ع) بدانند مجموعه این دوهزار شیر آب آشامیدنی دقیقاً در چه نقاطی جانمایی شده است. علاوه بر این، براساس اعلام ستاد تشییع، خدمات صرفاً به مواکبی ارائه میشود که دارای مجوز باشند.