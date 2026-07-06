اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی موسوم به آب‌های آرام با هدف حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن در دریاچه شورابیل اردبیل برگزار می‌شود و تمرینات آنها تا ۲۰ تیرماه تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، رییس هیات قایقرانی استان اردبیل با اشاره به برگزاری اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی از ۲۹ خرداد تا ۱۲ تیرماه به مدت ۱۵ روز در اردبیل، افزود: اردو به علت رضایت کادر فنی، مربیان و ملی پوشان از میزبانی شایسته اردبیل با تصمیم فدراسیون قایقرانی تمدید شد.

شاهین مهردادآذر با اشاره به حضور هفت قایقران در این اردو اضافه کرد: سه ورزشکار آقا و چهار ورزشکار خانم هستند.

وی ادامه داد: علی آقامیرزایی و پیمان قویدل از استان گیلان در رشته کایاک آقایان، محمدنبی رضایی از استان مازندران در رشته کانو بانوان، الناز شفیعیان و تانیا کارگرپور از استان گیلان و کیانا کمال‌زاده از استان هرمزگان در رشته کایاک بانوان و هیوا افضلی از استان کرمانشاه در رشته کانو بانوان در این اردو حضور دارند.

رییس هیات قایقرانی استان اردبیل با اشاره به وجود کادر فنی مجرب در تیم ملی قایقرانی ایران، گفت: سرگئی بوزوگلی از اوکراین به عنوان سرمربی، آرش بصارت‌دار و ایمان پورعزیز به عنوان کادر مربیان، نادیه تالانک به عنوان کمک مربی، شاهین مهردادآذر سرپرست اردو و مهناز ابی‌زاده سرپرست اردوی بانون در کنار تیم ملی قایقرانی در اردو حضور دارند.

مهردادآذر با تقدیر از اعتماد رییس فدراسیون قایقرانی و زحمات و حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل افزود: تلاش شده در این اردو بهترین شرایط برای ورزشکاران فراهم شود به طوری که به گفته ورزشکاران ملی پوش هیچ‌گونه کمبود یا دغدغه‌ای از نظر امکانات و خدمات احساس نمی‌شود.

وی افزود: امیدواریم قایقرانان کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن با درخشش، مزد زحمات خود را بگیرند و با کسب مدال‌های رنگارنگ، پرچم پرافتخار کشورمان را به اهتزاز در آورند.

رییس هیات قایقرانی استان اردبیل بیان کرد: انتظار می‌رود مسئولان و متولیان ورزش استان نیز بیش از پیش از هیات قایقرانی حمایت کنند تا قایقرانی اردبیل به جایگاه حقیقی خود در کشور دست یابد.