هزار تن از زائران هرمزگانی فردا برای حضور در مراسم بدرقه، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی، عازم مشهد مقدس می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سخنگوی ستاد تشییع امام شهید در هرمزگان گفت: ۳۱۰ تَن زائران تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی با یک رام قطار و بقیه با ۱۵ دستگاه اتوبوس، فردا عازم مشهد مقدس می‌شوند.

فرشاد محمدی افزود: امروز هم ۶۸۰ دانشجوی هرمزگانی با ۱۴ اتوبوس برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به مشهد مقدس اعزام شدند.

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وی گفت: دانشجو‌های اعزامی از استان در موکب‌های برپا شده در مشهد مقدس به زائران خدمات ارائه می‌دهند.

سخنگوی ستاد تشییع امام شهید در هرمزگان افزود: زائران برای بهره مندی بهتر از امکانات باید در سامانه زائر قائد نام نویسی کنند.

محمدی گفت: برای ۵ هزار تَن در مشهد مقدس و هزار و ۵۰۰ زائر در قم شرایط اسکان فراهم شده است.