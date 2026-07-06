چهار دستگاه اتوبوس حامل کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان برای حضور در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید امت، عازم شهر مقدس قم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، کاروان کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان، شامگاه چهاردهم تیرماه برای حضور در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید امت، عازم شهر مقدس قم شد.

در این اعزام، چهار دستگاه اتوبوس کارکنان و دانشجویان این دانشگاه را برای شرکت در مراسم تشییع و ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید امت، به شهر مقدس قم منتقل کردند.

اعضای این کاروان با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادای احترام به مقام والای رهبر شهید امت، در آیین تشییع و وداع حضور خواهند یافت.