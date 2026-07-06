به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: هوای استان از امروز تا شنبه هفته آینده صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

حجت‌الله علی عسکریان افزود: در مناطق مرکزی و شرقی استان در این مدت گاهی خیزش گردوخاک مورد انتظار است و در نتیجه هوا غبار آلود خواهد بود.

وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده یک تا ۲ درجه افزایش می‌یابد، افزود: چوپانان با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

به گفته علی‌عسکریان، دمای شهر اصفهان نیز در گرم‌ترین ساعات امروز ۳۹ درجه و حداقل دمای آن طی بامداد فردا ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر است.