فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: دشمن در روز‌های نخست جنگ تحمیلی اخیر قصد داشت، از مرز‌های استان ما به کشور نفوذ کند، اما برادران شیعه و سنی با وحدتِ عملیِ خود، تو‌دهنی محکمی به آنها زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: دشمن قصد داشت از طریق مرز‌های استان ما به کشور نفوذ کند، اما برادران شیعه و سنی با وحدتِ عملیِ خود، تو‌دهنی محکمی به آنها زدند.

سردار محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی، در آیین وداع جاماندگان ارومیه با رهبر شهید، گفت: شهادتِ مقام معظم رهبری نه‌تنها موجب تزلزل کشور نشد، بلکه ترازِ قدرتِ ملت و نیرو‌های مسلح را در مقیاس جهانی ارتقا داد.

وی در این مراسم با تجلیل از حضور حماسی و بی‌وقفه مردم آذربایجان غربی در چهار ماه اخیر، این حضور را سدِ محکمی در برابر توطئه‌های دشمن دانست و گفت: شما مردم عزیز، چه شیعه و چه سنی، چه کرد و چه آذری، با وحدت و همدلی، فضا را بر دشمن برای هرگونه سوءاستفاده بستید و هدف اصلی آنان را ناکام گذاشتید.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به برآورد‌های غلط دشمن در روز‌های نخست اظهار داشت: دشمن بر اساس داده‌های نظامی خود، قصد داشت در همان روز‌های ابتدایی کشور را وادار به تسلیم کند، اما محاسبات آنها غلط بود؛ چرا که آنان ایمان، استقامت و تاب‌آوری مردم را که قابل‌اندازه‌گیری با تجهیزات نظامی نیست، نادیده گرفته بودند.

سردار رجبی در ادامه افزود: دشمن قصد داشت از طریق مرز‌های استان ما به کشور نفوذ کند، اما برادران شیعه و سنی با وحدتِ عملیِ خود، تو‌دهنی محکمی به آنها زدند. وی با تأکید بر اینکه شهادتِ این عزیزان موجب تحکیمِ همبستگی ملی شد، تصریح کرد: در دوره‌ای که رهبری و زعامت ملت در تعلیقِ کوتاه بود، مردم خود، صاحبِ واقعی انقلاب شدند و همان گونه که امام شهیدمان وصیت کرده بود، از انقلاب دفاع کردند. این عظمتِ مکتبی است که ایشان بنا نهادند.

سردار رجبی با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح (ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و مرزبانی) در این مکتب افزود: آموزه‌های امام شهید باعث شد تا دقایقی پس از شهادتِ فرماندهان تراز اول، ملتی خون‌خواه و بیدار در ترازِ تاریخ به پا خیزد. این یعنی دشمنِ ما، با ملتی مواجه است که ضعف‌هایش به قوت تبدیل شده است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه، گفت: دشمن اکنون عاجز مانده و به اختلافات داخلی امید بسته است. وظیفه همه صاحبان نظر این است که در مسیر هم‌بستگی قدم بردارند و نشان دهند که جامعه انقلابی، جایی برای اتهام‌زنی و تفرقه ندارد.

وی در پایان با اشاره به جایگاه فعلی کشور در عرصه بین‌المللی خاطرنشان کرد: ما امروز در بالای قله ایستاده‌ایم و رمزِ تداوم این جایگاه، همدلی و توجه ویژه به انسجام ملی است تا دشمن را بیش‌ازپیش ناامید کنیم.