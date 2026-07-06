اعزام کاروان مردمی تشییع امام قائد از بوشهر به قم
جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بوشهر از اعزام کاروان مردمی شهرستان بوشهر برای شرکت در مراسم تشییع «قائد شهید» خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ محسن رضایینژاد گفت: با سازماندهی و برنامهریزی انجامشده، یک کاروان بیش از ۶۰۰ نفره از مردم شهرستان بوشهر با ۱۳ اتوبوس، به مدت سه روز به شهر مقدس قم برای شرکت در مراسم تشییع قائد شهیدمان اعزام شدند.
وی افزود: این کاروان از صبح امروز دوشنبه ۱۵ تیر راهی قم شدند و برنامه بازگشت نیز در همین بازه سهروزه و پس از شرکت در مراسم تشییع قائد شهید خواهد بود.
جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بوشهر با اشاره به برنامههای فرهنگی این سفر افزود: در این مسیر، در هر اتوبوس یک روحانی تبلیغی حضور دارد که برنامههای فرهنگی از جمله مسابقات فرهنگی، جهاد تبیین و روشنگری و همچنین مباحث مربوط به زندگینامه قائد شهید را برای زائران ارائه میکند.