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رئیس پارلمان لبنان از موضعگیریهای سران روستاهای مرزی این کشور قدردانی کرده و بر لزوم اقدام دولت جهت متوقف کردن تخریب سیستماتیک این روستاها و منفجر کردن خانههای آنها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان ضمن قدردانی و استقبال از بیانیهها و موضعگیریهای روسای شهرداریها و چهرههای مذهبی روستاها و شهرهای مرزی این کشور به ویژه مسیحیان ساکن شهرهای مرجعیون و بنت جبیل که آخرین آن رمیش بود و در آنها ادعاهای دروغین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره تمایل ساکنان این روستاها به پیوستن به اراضی اشغالی تکذیب شد، تاکید کرد: موضعگیریهای مردم و سران این روستاها، ایستادگی آنها در روستاهایشان و پایبندیشان به سرزمین و هویت خود را نشاندهنده گرایش ملی واقعی آنها دانست که تحت هیچ شرایطی از آن دست نخواهند کشید.
به گزارش سایت المنار، رئیس پارلمان لبنان درباره عواقب افتادن در دام دروغها و اظهارات نادرست محافل سیاسی رژیم صهیونیستی که حاوی طرحهای فتنهانگیز برای اختلافافکنی میان مردم مناطق مرزی است، هشدار داد و گفت: مردم مناطق مرزی همواره دغدغهها، رنجها، امیدها و دردشان یکی بوده و خواهد بود و این دغدغهها عبارت هستند از پایان جنگ، آزادسازی سرزمین، بازگشت به آن و بازسازی آنچه تجاوز اسرائیل ویران کرده و همچنان روزانه تخریب میکند.
بری در بخش دیگری از اظهارات خود بر لزوم اقدام دولت لبنان، اتحادیه عرب و جامعه جهانی برای توقف تخریب سیستماتیک روستاها که با سرعت تمام در شهر بنت جبیل و روستاهای آن و شهرستانهای مرجعیون، نبطیه و صور در حال انجام است، تاکید کرد و گفت: این مساله نشاندهنده نیت واقعی دشمن اسرائیلی برای غیرقابل سکونت کردن مناطق وسیعی از جنوب لبنان است، اما دیگر جایز نیست همانطور که امروز اتفاق میافتد، در برابر آن ساکت ماند.