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نایب رئیس شورای امنیت روسیه، همزمان با دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، تأکید کرد واشنگتن حق ندارد اراده خود را به دیگر کشورها تحمیل کند و باید پیش از هر چیز مشکلات داخلی خود را حلوفصل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «دیمیتری مدودف» نایب رئیس شورای امنیت روسیه، در پیامی در فضای مجازی همزمان با دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، نوشت: «آمریکا ۲۵۰ ساله شد. آیا این کشور الگویی برای دیگران است یا "امپراتوری شر"؟»
وی افزود: «از نظر من، نه این است و نه آن. اما آنچه بیشتر کشورهای جهان بر سر آن اتفاق نظر دارند، این است که آمریکا حق ندارد برای دیگران تصمیم بگیرد.»
مدودف ادامه داد: «هر کشوری، چه کوچک و چه بزرگ، میتواند خودش مشکلاتش را حل کند. آمریکا و کاخ سفید هیچ حقی ندارند اراده خود را به دیگر کشورها تحمیل کنند.»
نایب رئیس شورای امنیت روسیه در پایان تصریح کرد: «آنها ابتدا بهتر است به بینظمی و آشفتگی در خانه خود رسیدگی کنند.»