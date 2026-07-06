نایب رئیس شورای امنیت روسیه، همزمان با دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، تأکید کرد واشنگتن حق ندارد اراده خود را به دیگر کشور‌ها تحمیل کند و باید پیش از هر چیز مشکلات داخلی خود را حل‌وفصل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «دیمیتری مدودف» نایب رئیس شورای امنیت روسیه، در پیامی در فضای مجازی همزمان با دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، نوشت: «آمریکا ۲۵۰ ساله شد. آیا این کشور الگویی برای دیگران است یا "امپراتوری شر"؟»

وی افزود: «از نظر من، نه این است و نه آن. اما آنچه بیشتر کشور‌های جهان بر سر آن اتفاق نظر دارند، این است که آمریکا حق ندارد برای دیگران تصمیم بگیرد.»

مدودف ادامه داد: «هر کشوری، چه کوچک و چه بزرگ، می‌تواند خودش مشکلاتش را حل کند. آمریکا و کاخ سفید هیچ حقی ندارند اراده خود را به دیگر کشور‌ها تحمیل کنند.»

نایب رئیس شورای امنیت روسیه در پایان تصریح کرد: «آن‌ها ابتدا بهتر است به بی‌نظمی و آشفتگی در خانه خود رسیدگی کنند.»