در دومین روز درگیری ها در یکی از زندان‌های سریلانکا، دستکم ۲۵ نفر از جمله تعدادی از زندانیان و کارکنان امنیتی زندان جان خود را از دست دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی خبرگزاری آناتولی، با تداوم درگیری‌ها برای دومین روز پیاپی در یکی از زندان‌های سریلانکا، امروز دوشنبه دستکم ۲۵ نفر از جمله تعدادی از زندانیان و کارکنان امنیتی زندان جان خود را از دست دادند.

بنا بر گزارش رسانه «آدا درانا Ada Derana»، پنج نفر از کشته شدگان از نگهبان‌ها و ۲۰ نفر دیگر از زندانیان بودند.

این منبع همچنین افزود: حدود ۱۰۰ نفر در این درگیری‌ها مجروح شده‌اند.

رسانه «نیوز وایر News Wire» گزارش داد دولت سریلانکا برای مهار این وضعیت، بخشی از نیرو‌های ارتش را به منطقه اعزام کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که در پی بروز نا آرامی‌های تازه در زندان «نگومبو Negombo» واقع در ساحل غربی این کشور جزیره‌ای، پلیس برای کنترل درگیری میان زندانیان و نگهبان‌ها اقدام به تیراندازی کرد.

این رسانه افزود این نا آرامی‌ها به دنبال رویارویی میان زندانیان و مسئولان زندان آغاز شده است.

مجروحان این حادثه در مراکز درمانی محلی تحت مداوا قرار دارند.

به گزارش رسانه‌های محلی، روز یکشنبه نیز درگیری‌هایی میان زندانیان تحت بازداشت موقت و زندانیان محکوم رخ داد که منجر به مرگ دو زندانی و مجروح شدن ۳۸ نفر دیگر شده بود.

در حالی که تدابیر امنیتی تشدید شده است، مقامات زندان در حال تحقیق برای شناسایی علت این درگیری‌ها در این ندامتگاه هستند که در حال حاضر ۲ هزار و ۴۱۷ زندانی را در خود جای داده است.