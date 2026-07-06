رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به وظایف دانشگاهیان در دوران پساجنگ گفت: باید بتوانیم رهنمود‌ها و منویات مقام معظم رهبری را به بهترین شکل در دانشگاه آزاد اسلامی اجرا و عملیاتی کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم عزاداری و بازدید از موکب مرکزی سازمان سما با ابراز تأثر عمیق از شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب و تعدادی از اعضای بیت مکرم ایشان، این ضایعه را تسلیت گفت و افزود: امروز در حال تشییع پیکر مطهر امام شهیدی هستیم که قرار نبود خود جان‌فدا شود، بلکه قرار ما بر این بود که ما جان‌فدای ایشان باشیم؛ اما این تقدیر و حکمتی الهی بود.

وی ادامه داد: همان‌گونه که در تاریخ برای امام حسین (ع) نیز چنین اتفاق و ایثاری رقم خورد. در صدر اسلام، با انحرافی که در دین رخ داده بود، سیدالشهدا (ع) با تقدیم خون پر حرمت خویش و خاندانش دست به اصلاح این انحراف زدند که نتیجه آن احیای اسلام ناب محمدی بود. امام شهید نیز دقیقاً همین مسیر را طی کردند.

دکتر رنجبر با تبیین نقش رهبری در تثبیت انقلاب خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) با وقوع انقلاب اسلامی، دین اسلام ناب محمدی را متبلور ساختند و این روند توسط امام شهید تثبیت شد؛ ایشان در طول این ۳۷ سال، اسلام ناب محمدی را گسترش دادند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه از زمان تأسیس انقلاب اسلامی ایران، رژیم‌های جنایتکار امریکایی صهیونیستی همواره با دین اسلام و پیشرفت انقلاب سر جنگ داشته است، خاطر نشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه و آن کودتا که در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه رخ داد، دو رژیم خبیث و جنایتکار صهیونی_آمریکایی دچار محاسبات غلط شدند؛ اما امام شهید ما کاری حسینی کرد. امام ما مسیر شهادت را طی نمود و آگاهانه این مسیر را انتخاب کرد تا با شهادت خود، انقلاب اسلامی را بیمه کند؛ مسیری که با ظهور امام زمان (عج) ادامه خواهد یافت و پرچم ایران اسلامی توسط خلف صالح ایشان به دست صاحب اصلی‌اش، امام زمان (عج) داده خواهد شد.

وی با اشاره به کلام امام شهید درباره بیداری ملت‌ها افزود: امام شهید ما مانند امام حسین (ع) انقلاب را بیمه کرد و می‌دانست که مردم مبعوث خواهند شد. ایشان در سخنرانی خود با مردم تبریز فرمودند که مردم مبعوث خواهند شد.

دکتر رنجبر با تاکید بر اینکه امروز این مبعوث شدن و بیداری، دیگر مختص ملت شریف ایران نیست، عنوان کرد: در سراسر جهان شاهد این مبعوث شدن هستیم؛ چنان‌که تصاویر امام شهید و پرچم جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط دنیا اهتزاز یافته و ما شاهد ثمره زحمات امام راحل و گسترش اسلام ناب محمدی هستیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه، وظایف کلیدی جامعه و به ویژه ملت ایران اسلامی را در سه محور اساسی تبیین کرد.

وی در محور اول با عنوان تبعیت مطلق از ولایت فقیه، اظهار داشت: بایستی تمام منویات و رهنمود‌های امامین انقلاب را حفظ کرده، جلو ببریم و تبعیت مطلق از ولی فقیه حاضر، مقام معظم رهبری داشته باشیم تا ان‌شاءالله مسائل را آن‌گونه که امامین انقلاب و خلف صالح ایشان می‌خواستند و می‌خواهند پیش ببریم.

دکتر رنجبر در ادامه با تبیین محور دوم بیان کرد: ما با ایستادگی محکم، خونخواه امام شهید و بیت مکرم ایشان هستیم. این مسیر با تدفین پیکر مطهر امام شهید در حرم امام رضا (ع) به پایان نمی‌رسد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به وظایف دانشگاهیان در دوران پساجنگ توضیح داد: مسئولیت سنگین دانشگاهیان و مدارس سما در دوران پساجنگ باید به نحو احسن ایفا شود. دانشگاه پساجنگ تفاوت‌های ساختاری با قبل دارد؛ به همین منظور، هفته آینده سیاست‌ها و اقدامات دانشگاه پساجنگ ابلاغ خواهد شد تا بتوانیم رهنمود‌ها و منویات مقام معظم رهبری را به بهترین شکل در دانشگاه آزاد اسلامی اجرا و عملیاتی کنیم.

دکتر رنجبر در پایان سخنان خود، با دلی سرشار از امید و ایمان، دست به دعا برداشت و گفت: از آستان حضرت حق مسألت داریم که به همه ما توفیق عنایت فرماید تا در علم و عمل، حسینی باشیم، خمینی‌وار در مسیر حق پایداری کنیم و خامنه‌ای‌وار در عرصه ولایت‌مداری و جهاد گام برداریم.

همچنین هیات عزاداری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر رنجبر به سمت مراسم تشییع امام شهید حرکت کردند.