خبرنگار و تحلیلگر سیاسی، با انتشار تصاویری از حضور میدانی خود در مراسم تشییع پیکر امام مجاهد شهید، به ادعاهای مطرح شده درباره ساختگی بودن تصاویر جمعیت توسط هوش مصنوعی واکنش نشان داد و آن را «دیوانه‌کننده» توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بشرا شیخ، خبرنگار مستقل و از تحلیلگران شبکه بی‌بی‌سی، با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، خط بطلانی بر ادعا‌های رسانه‌های معاند مبنی بر استفاده از هوش مصنوعی برای نشان دادن جمعیت میلیونی تهران کشید.

وی که شخصاً در محل برگزاری مراسم تشییع حضور یافته بود، با انتشار تصاویری از خود در میان جمعیت عظیم عزاداران نوشت: «این کار هوش مصنوعی نیست؛ جمعیت واقعی است.» او در ادامه با ابراز شگفتی از حجم بی‌نظیر حضور مردم تأکید کرد: «من اینجا هستم و شاهد تمام این ماجرا؛ این واقعاً دیوانه‌کننده است.»

این واکنش در حالی صورت می‌گیرد که برخی کاربران و رسانه‌های ضدایرانی در ساعات اخیر تلاش داشتند با ادعای استفاده از ابزار‌های تصویری و هوش مصنوعی، عظمت حضور میلیونی مردم در وداع با رهبر شهید انقلاب را زیر سؤال ببرند؛ اما حضور خبرنگاران خارجی در متن واقعه، مهر تأییدی بر واقعیت این حماسه بزرگ ملی شد.

