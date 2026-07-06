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مشهد مقدس با تکمیل زیرساختها و برپایی موکبها، مهیای میزبانی از زائران ایرانی و خارجی برای وداع تاریخی با «قائد امت» است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ با آمادهسازی زیرساختها و برپایی موکبهای دلدادگی، مشهدالرضا میزبان حضور باشکوه مردم ایران و جهان برای وداع تاریخی با قائد امت است.
این روزها جادههای منتهی به مشهدالرضا، شاهد صحنههایی از جنس ارادت و وفاداری است؛ جایی که مسافران با قلبی سرشار از ارادت، رنج مسیر را به جان خریدهاند تا در آخرین قرار خداحافظی با قائد امت، دوشادوش یکدیگر حاضر شوند.
در این مسیر، وقتی صحبت از رسم وفاداری در میان باشد، حتی طولانیترین مسیرها نیز به چشم نمیآیند؛ و عاشقانِ راهِ ولایت از جایجای ایران و حتی اقصی نقاط جهان، خود را به سوی پایتخت معنوی ایران روانه کردهاند.
در حالی که تنها چند روز تا مراسم تشییع باقی مانده، زیرساختهای لازم تکمیل و موکبهای خدمترسانی در جایجای شهر برپا شدهاند تا با آماده شدن تمامی امکانات، مشهدالرضا برای برگزاری مراسمی باشکوه و وداعی تاریخی، مهیای میزبانی از جمعیت عظیم دلدادگان باشد.