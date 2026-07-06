فضای شبکه‌های اجتماعی در میان کاربران افغانستانی رنگ و بوی سوگ و اندوه به خود گرفته و تعدادی از مردم و کاربران افغانستانی نیز با حسرت از نبودشان در مراسم تشییع رهبر شهید امت، یاد آیت الله العظمی سید علی خامنه ای را گرامی داشتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، بسیاری از کاربران افغانستانی با انتشار متن‌ها، تصاویر و دل‌نوشته‌هایی، احساسات خود را نسبت به وداع با پیکر‌ رهبر شهید امت بیان کرده‌اند.

برخی کاربران با انتشار عکسی از جمعیت میلیونی در مراسم وداع، نوشته اند: این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده. این شعاری بود که قبلا در حضور رهبر شهید انقلاب مردم فریاد می‌زدند، امروز که ایشان شهید شده‌اند بیشتر از هر زمان دیگری مردم از عمق وجود فریاد می‌زنند و شعار می‌دهند، شهادت ایشان تاثیر زیادی بر اقشار مختلف جامعه گذاشته و دلهای بسیاری از مردم جهان را با خود همراه کرده است.

تعدادی از بانوان ایرانی مقیم افغانستان نیز با حضور در محفل انس با قرآن رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل، از این که نتوانستند در کنار بانوان ایرانی در مراسم تشییع حضور داشته باشند حسرت خوردند .