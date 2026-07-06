به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «توبیاس الوود» وزیر دفاع پیشین انگلیس، در گفت‌وگویی درباره تصمیم دولت انگلیس برای جلوگیری از استفاده آمریکا از پایگاه «دیه‌گو گارسیا» در حمله به ایران، تردید‌های مطرح شده درباره برنامه‌ها و اهداف ترامپ از حمله به ایران را منطقی دانست و گفت: «اکنون با نگاه به جزئیات، کاملاً روشن است که هیچ راهبردی وجود نداشت.»

او افزود: «قدرت نظامی در مقیاسی گسترده به کار گرفته شد، اما در نهایت اکنون می‌بینیم که ... ایران نسبت به قبل از ورود آمریکا به جنگ، حتی قدرتمندتر شده است. این دقیقاً از همان پرسش‌هایی است که انگلیس در طرح آن مهارت دارد.»

الوود در توضیح نقش سنتی لندن در روابط با واشنگتن گفت: «در عملیات روز دی، این پرسش مطرح بود که آیا باید به کاله حمله کنیم یا نه؛ پاسخ این بود که ایده خوبی نیست و به رئیس‌جمهور گفته شد که نرماندی گزینه مناسب‌تری است. این همان نقشی است که انگلیس طی دهه‌ها در کنار نزدیک‌ترین متحد امنیتی خود ایفا کرده است.»

او افزود: «این همکاری بر پایه نظم بین‌المللی شکل گرفته که از منشور آتلانتیک و توافقی در میانه جنگ برای پایبندی به قوانین بین‌المللی و همکاری مشترک در این زمینه سرچشمه گرفت.»

وزیر دفاع پیشین انگلیس در ادامه با انتقاد از رویکرد ترامپ گفت: «ترامپ همه این اصول را کنار گذاشته است. او به سازمان‌های بین‌المللی علاقه‌ای ندارد، فقط به منافع آمریکا فکر می‌کند و اگر منافعش اقتضا کند، از قدرت نظامی استفاده خواهد کرد؛ حتی اگر نداند این مسیر به کجا منتهی می‌شود.»