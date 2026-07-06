آمادگی تیم فنی و رسانهای شبکه دنا برای پوشش زنده مراسم تشییع رهبر شهید در قم
تیم فنی، تولیدی و رسانهای شبکه استانی دنا با استقرار در شهر مقدس قم، آماده پوشش گسترده و باکیفیت مراسم تشییع و بدرقه پیکر رهبر شهید است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
مدیرکل صدا و سیمای استان گفت: با هدف ادای دین به مقام والای امام شهید و همچنین پاسخگویی به مطالبه مخاطبان برای تماشای لحظه به لحظه این مراسم، تیمهای عملیاتی شبکه دنا از ساعات اولیه بامداد فردا سه شنبه ۱۶ تیرماه در نقاط تعیینشده مستقر شده و تمامی تجهیزات پیشرفته فنی، سامانههای ارتباط ماهوارهای (SNG) و تیمهای تصویربرداری برای ضبط و پخش زنده این مراسم مهیا شدهاند.
سید شهریار گنجی افزود: تلاش همکاران ما بر این است تا با بهرهگیری از زوایای دوربینهای مختلف و تصاویر هوایی، جلوههایی از عشق، ارادت و حضور حماسی مردم در این بدرقه تاریخی را به شکلی مطلوب به تصویر بکشیم و تقدیم نگاه مخاطبان کنیم.
یادآوری میشود این شبکه در تلاش است علاوه بر پخش زنده تلویزیونی، از طریق بسترهای فضای مجازی و پیامرسانهای داخلی نیز، لحظات حساس این مراسم را به صورت مستمر منعکس کند.
شایان ذکر است تصاویر ارسالی شبکه دنا برای استفاده شبکههای سراسری نیز در اختیار مرکز قرار خواهد گرفت.