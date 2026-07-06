میدان داری مردم استان قزوین در ایستگاه ۱۲۷
چهار ماه از شهادت قائد امت گذشت؛ اما در تمام این روزها، خیابان های قزوین، سنگر استوار وفاداری ماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قزوین؛
صد و بیستوهفتمین اجتماع شبانه مردم شهرستانهای استان در بیعت با رهبری و سوگواری در فراق رهبر شهید، با حضور اقشار مختلف مردم در سراسر استان برگزار شد.
مردم حاضر در میدان بار دیگر بر خونخواهی رهبر شهید انقلاب و بیعت و وفاداری خود با رهبری تأکید کردند وحضور میلیونی مردم در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب را خاری در چشم دشمنان بیان کردند و گفتند تا ظهور امام زمان (عج) در صحنه خواهند ماند.