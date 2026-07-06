به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شاعر جوان شهرستان لنجان در آیین سالانه دیدار شاعران با رهبر شهید، با قرائت شعری درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، مورد توجه و تحسین ایشان قرار گرفت.

پس از پایان شعرخوانی علی سلیمیان، رهبر شهید با تمجید از مضمون و ظرفیت اثر، بر ترجمه این شعر به زبان‌های مختلف تأکید کردند تا پیام آن فراتر از مرز‌های ایران به گوش ملت‌های دیگر نیز برسد.

دیدار‌های سالانه شاعران با رهبر شهید، از مهم‌ترین رویداد‌های ادبی کشور به شمار می‌رفت؛ محفلی که در آن شاعران برجسته و جوان تازه‌ترین آثار خود را در حضور ایشان می‌خواندند و از رهنمود‌های فرهنگی و ادبی بهره‌مند می‌شدند.

رهبر شهید همواره شعر را یکی از مؤثرترین ابزار‌های انتقال مفاهیم، هویت ایرانی ـ اسلامی و ارزش‌های انقلاب می‌دانستند و بر حفظ جایگاه زبان و ادب فارسی تأکید داشتند. ایشان در یکی از دیدار‌های خود با شاعران فرموده بودند: شعر باید زنده و ناظر به مسائل جامعه باشد.

از نگاه رهبر شهید، رسالت شاعر تنها آفرینش زیبایی‌های ادبی نیست، بلکه شاعر باید زبان حق، عدالت و حقیقت‌طلبی باشد و با هنر خود در برابر ظلم و استکبار بایستد.

تأکید رهبر شهید بر ترجمه شعر علی سلیمیان نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ نگاهی که شعر را رسانه‌ای جهانی برای دفاع از مظلومان و تبیین حقیقت می‌داند و بر رساندن پیام مقاومت به افکار عمومی جهان تأکید دارد.