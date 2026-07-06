بیقراریم تا تحقق انتقام خون پدر شهیدمان؛
خروش مردم اراک برای خونخواهی امام شهید انقلاب
مردم اراک از میدان شهدا تا مصلی بیتالمقدس، فریاد خونخواهی رهبر شهید انقلاب را سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم اراک امروز هم صدا و هم قدم از میدان شهدای اراک تا مصلی بیت المقدس فریاد خونخواهی رهبر شهید انقلاب را سر دادند.
در این مراسم که از ساعت ده صبح امروز آغاز شد جاماندگان از مراسم تهران با حضور در خیابانهای شهر به عهد خویش با امام شهیدشان عمل کردند و بار دیگر با ایشان تجدید میثاق کردند.
آنها گفتند تا زمانی که انتقام خون امام شهیدشان را از آمریکای جنایتکار و اسرائیل کودک کش نگیرند آرام نمیگیرند.