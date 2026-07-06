\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u06f8\u06f5 \u0645\u0648\u06a9\u0628 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u062f\u0645\u062a \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u0628\u0627 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0639\u0627\u0632\u0645 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n