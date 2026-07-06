پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار مازندران برای تجدید میثاقی دوباره با رهبر شهید، عازم تهران و قم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم غیور و ولایتمدار استان مازندران برای تجدید میثاقی دوباره با رهبر شهید، عازم تهران و قم شدند.
امروز تهران، خیابانهایش را به عطرِ خوشِ جنگلهای شمال و نسیمِ دلانگیزِ مازندران آمیخته دید.
از صبحدم، وقتی هنوز خورشید از پسِ رشته کوههای البرز سر برنیاورده بود، قافلهای از جنس ایمان و ارادت از دیارِ علویان به سمت قلبِ تپندهی ایران-تهران و قم، رهسپار شدند.
مازندرانیها رفته بودند؛ نه برای یک بدرقهی معمولی، که برای سنگتمام گذاشتن؛ برای ادای دینی که ریشه در خاکِ پاکِ ولایتمداریشان دارد.
در میانِ این دریایِ جمعیتِ سوگوار، آنچه بیش از همه خودنمایی میکرد، غیرتِ مردان و زنانِ شمالی بود که سواره و پیاده و با دلی سرشار از ماتم، جادههای منتهی به تهران را در نوردیدند.
امروز و فردا؛ مازندرانیها با امام و رهبر شهید خود تجدید میثاقی دوباره میبندند و ضمن ادای احترام به امام و مقتدای خود؛ با رهبر جدید آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنهای تجدید بیعت میکنند و با آرمانهای نظام و انقلاب هم عهدی دوباره میبندند تا همیشه از این سرزمین در مقابل دشمنان دفاع کنند و به بیگانهای اجازه دسترسی به وطن خود ندهند.