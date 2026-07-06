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معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، امروز به همراه معاونان، مدیران، جمعی از محیطبانان و کارکنان سازمان حفاظت محیطزیست در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید و قائد امت حضور یافت.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و همراهان وی همگام با خیل عظیم مردم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید، با آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و ارزشهای والای ایثار، مقاومت و خدمت تجدید میثاق کردند.
خانم انصاری در حاشیه این مراسم، حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیین تشییع را نماد وحدت، همبستگی و انسجام ملی دانست و بر استمرار مسیر خدمت به مردم، حفظ سرمایههای بیعی کشور و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی در چارچوب رهنمودها و سیاستهای ابلاغی رهبر شهید تأکید کرد.
همچنین معاونان، مدیران، محیطبانان و کارکنان سازمان حفاظت محیطزیست با حضور در کنار سایر اقشار مردم، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشته و بار دیگر بر تداوم مسیر خدمت صادقانه به مردم و صیانت از محیطزیست کشور تأکید کردند.
مراسم تشییع رهبر شهید و قائد امت امروز، دوشنبه ۱۵ تیرماه، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان کشوری و لشکری در حال برگزاری است.