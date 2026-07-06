اعزام کاروان مردم کنگان برای بدرقه رهبر شهید انقلاب

۱۵۰۰ نفر از مردم شهرستان کنگان در قالب‌های کاروانی و خودرو‌های شخصی به شهر‌های تهران، قم و مشهد اعزام شدند.