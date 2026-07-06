اعزام کاروان مردم کنگان برای بدرقه رهبر شهید انقلاب
۱۵۰۰ نفر از مردم شهرستان کنگان در قالبهای کاروانی و خودروهای شخصی به شهرهای تهران، قم و مشهد اعزام شدند.
بهگزارش خبرگزاری صداسیما مرکز بوشهر
، از این تعداد، ۴۰۰ نفر از مردم کنگان در قالب کاروانی منسجم و با ۱۳ دستگاه اتوبوس امروز دوشنبه ۱۵ تیر ساعت ۵ صبح از جوار حرم مطهر شهدای گمنام کنگان عازم شهر مقدس قم شدند.
ثبتنام عزاداران و بدرقهکنندگانِ «آقای شهید ایران» از سوی حوزهها و پایگاههای مقاومت بسیج انجام شده و بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، ۹ اتوبوس به برادران و ۴ اتوبوس به خواهران اختصاص یافته است.
شرکتکنندگان در این کاروان، ضمن شرکت در مراسم تشییع رهبر انقلاب اسلامی در روز ۱۶ تیر و زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س)، روز ۱۷ تیر به کنگان بازمیگردند.
در کنار این اعزام، موکبهای شهرستان کنگان نیز در شهرهای مشهد مقدس و تهران مستقر شده و آماده خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع «آقای شهید ایران» هستند.
در کنار تدارکات اجرایی، برنامههای فرهنگی ویژهای نیز مانند تهیه و توزیع بروشور معرفی «امام شهید انقلاب اسلامی»، چاپ و توزیع پوستر «امامین انقلاب اسلامی»، پخش کلیپهای صوتی و تصویری از بیانات امام شهید و مداحیهای برجسته کشوری در اتوبوسها، اعزام راویان روحانی برای روایتگری در طول مسیر و برگزاری مسابقه فرهنگی با محوریت «استکبارستیزی» از بیانات امام شهید که با هدف ارتقای معرفتافزایی اجرا میشود، برای کاروان اعزامی تدارک دیده شده است.
این حرکت بزرگ، نمادی از وفاداری عمیق مردم ما به مسیر پرافتخار شهیدان است و امروز در هر کوی و برزن کنگان، فریاد «باید برخاست» در حمایت از آرمانهای والای انقلاب اسلامی و امام شهید انقلاب طنینانداز است.