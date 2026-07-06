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همزمان با برگزاری آیین باشکوه و حزنانگیز وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید، خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمی کاربردی با برپایی موکب شهدای دانشجو، جلوهای از تعهد اجتماعی و روحیه جهادی دانشگاهیان را در مسیر دلدادگیِ ملت شهیدپرور به تصویر کشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این موکب که با هدف تکریم عزاداران و ترویج فرهنگ خدمترسانی برپا شده بود، در طول مسیر این آیین معنوی، میعادگاهِ دلهای عاشقی شد که برای ادای احترام به مقام شامخ شهیدان گرد هم آمده بودند.
در این رویداد آیینی، دکتر محمد علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با همراهی حجتالاسلاموالمسلمین دکتر موسوی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر سیدفردین تقیزاده معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و دکتر محمد فتحی معاون فرهنگی و دانشجویی، با حضور در موکب شهدای دانشجو، ضمن ادای احترام به ساحت مقدس شهیدان، دوشادوش کارکنان، مدرسان و دانشجویان به خدمترسانی به خیل عظیم عزاداران پرداختند.
برپایی این موکب که با همت و مشارکت گسترده مراکز آموزش علمیکاربردی استانهای تهران و البرز محقق شد، فراتر از یک ایستگاه پذیرایی، به کانونی برای تبیین ارزشهای فرهنگی و انقلابی بدل گشت. ارائه خدمات فرهنگی در کنار پذیرایی از شرکتکنندگان، تصویری ماندگار از دانشگاهِ جامعهمحور و مسئولیتپذیر را به نمایش گذاشت که همواره در بزنگاههای تاریخی و اجتماعی کشور، پیشگام و یاریگر است.
حضور یکپارچه مسئولین دانشگاه در این موکب، نمادی از همبستگی، روحیه جهادی و پایبندی عمیق خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمی کاربردی به آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و میراث گرانقدر شهدا بود. این حضور پرشور، بار دیگر ظرفیتهای عظیم این شبکه علمی در ایفای نقشهای اجتماعی و انقلابی را به منصه ظهور رساند و نشان داد که دانش و تعهد، دو بالِ پرواز دانشگاهیان این مجموعه برای نقشآفرینی در عرصههای ملی است.
این موکب تا پایان مراسم با میزبانی از عزاداران، یاد و خاطره سیره جهادی شهدای دانشجو را در قلبِ تپنده آیین تشییع آقای شهید، زنده نگاه داشت.