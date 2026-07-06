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۱۳ جایگاه موقت عرضه ارزاق عمومی در مشهد با هدف تأمین مایحتاج ضروری سوگواران همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری مشهد با تاکید بر لزوم تکریم و میزبانی شایسته از زائران گفت: با توجه به حجم بالای حضور سوگواران در مسیرهای تشییع و نیاز مبرم به دسترسی آسان به اقلام مصرفی، این سازمان با تمام توان عملیاتی خود اقدام به جانمایی و استقرار این جایگاهها کرده است تا اقلام اساسی در کوتاهترین زمان ممکن و با شرایط مناسب در دسترس همگان قرار گیرد.
عارف عباسی با اشاره به آمادهباش کامل نیروهای این سازمان در ایام برگزاری مراسم افزود: تمامی این ایستگاهها با هدف رفاه حال شهروندان و زائران گرامی تا پایان آئینهای عزاداری به ارائه خدمت خواهند پرداخت و تلاش داریم با توزیع منظم کالاهای مورد نیاز، سهمی در روانسازی خدماترسانی در این رویداد بزرگ ملی داشته باشیم.