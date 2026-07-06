اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی؛
هزینه ۱۵ میلیارد تومانی اداره اوقاف در بقاع متبرکه شهرستان خمین
اداره اوقاف از سال ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۱۵ میلیارد تومان در بقاع متبرکه شهرستان خمین هزینه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره اوقاف خمین ۱۵ میلیارد تومان در طرحهای عمرانی امامزادهها هزینه کرد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خمین گفت: از سال ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۱۵ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در بقاع متبرکه این شهرستان هزینه شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمین در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما افزود: در این مدت، اقدامات عمرانی متعددی در امامزادههای شهرستان خمین انجام شده که از جمله آنها میتوان به کاشیکاری نمای بیرونی امامزاده محمد، احداث سرویس بهداشتی، تعویض فرشها و نصب دوربین مداربسته اشاره کرد.
حجت الاسلام رضا گودرزی گفت: پیشرفت فیزیکی سرویس بهداشتی امامزاده محمد به ۹۰ درصد رسیده و در امامزاده ابوطالب نیز دیوارهای ضلع شمالی و غربی احداث و نماکاری شده است.
رئیس اداره اوقاف خمین با اشاره به دیگر طرحهای اجرا شده گفت: در امامزاده عبدالعلی روستای ریحان نیز گلدستهها، پارک کودک، پیادهرو، کاشیکاری نمای ورودی، سقاخانه، آبخوری، آینهکاری نمای داخلی و سرویسهای بهداشتی جدید اجرا شده و برای ۶ هزار مترمربع از محوطه این بقعه نیز تسطیح انجام شده است.
او افزود: همچنین در امامزاده حشمتیه تعمیرات، در حسین امامزاده روستای زَوَرقان اقدامات عمرانی، در امامزاده اسماعیل روستای امامزاده یوجان محوطهسازی، در امامزاده اهل بن علی احداث آشپزخانه و در امامزاده محمدعلی روستای دهنو احداث سالن اجتماعات انجام شده است.
گودرزی با بیان اینکه توسعه بقاع متبرکه علاوه بر ارتقای خدمات به زائران، زمینهساز ایجاد درآمد پایدار نیز هست، گفت: مهمترین طرح سرمایهگذاری اوقاف خمین، احداث مجتمع ۶ طبقه امامزاده ابوطالب با مشارکت موقوفه وزیر رای است.
او ابراز داشت: این مجتمع شامل یک طبقه منفی و پنج طبقه از همکف تا طبقه پنجم بوده و با کاربری تجاری، مسکونی و اداری اجرا میشود.
رئیس اداره اوقاف خمین افزود: برآورد میشود گردش مالی این طرح سرمایهگذاری، بدون احتساب ارزش زمین، حدود ۴۰ میلیارد تومان باشد و اجرای آن به ایجاد درآمد پایدار برای موقوفه و بقعه کمک کند.
گودرزی همچنین از احداث نیروگاههای خورشیدی در امامزادهها به عنوان یکی از برنامههای آینده این اداره خبر داد و گفت: این طرح علاوه بر استفاده از انرژی تجدیدپذیر، میتواند به تقویت شبکه انرژی و ایجاد درآمد برای بقاع متبرکه کمک کند.