به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره اوقاف خمین ۱۵ میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی امامزاده‌ها هزینه کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خمین گفت: از سال ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۱۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در بقاع متبرکه این شهرستان هزینه شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمین در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما افزود: در این مدت، اقدامات عمرانی متعددی در امامزاده‌های شهرستان خمین انجام شده که از جمله آنها می‌توان به کاشی‌کاری نمای بیرونی امامزاده محمد، احداث سرویس بهداشتی، تعویض فرش‌ها و نصب دوربین مداربسته اشاره کرد.

حجت الاسلام رضا گودرزی گفت: پیشرفت فیزیکی سرویس بهداشتی امامزاده محمد به ۹۰ درصد رسیده و در امامزاده ابوطالب نیز دیوار‌های ضلع شمالی و غربی احداث و نماکاری شده است.

رئیس اداره اوقاف خمین با اشاره به دیگر طرح‌های اجرا شده گفت: در امامزاده عبدالعلی روستای ریحان نیز گلدسته‌ها، پارک کودک، پیاده‌رو، کاشی‌کاری نمای ورودی، سقاخانه، آبخوری، آینه‌کاری نمای داخلی و سرویس‌های بهداشتی جدید اجرا شده و برای ۶ هزار مترمربع از محوطه این بقعه نیز تسطیح انجام شده است.

او افزود: همچنین در امامزاده حشمتیه تعمیرات، در حسین امامزاده روستای زَوَرقان اقدامات عمرانی، در امامزاده اسماعیل روستای امامزاده یوجان محوطه‌سازی، در امامزاده اهل بن علی احداث آشپزخانه و در امامزاده محمدعلی روستای دهنو احداث سالن اجتماعات انجام شده است.

گودرزی با بیان اینکه توسعه بقاع متبرکه علاوه بر ارتقای خدمات به زائران، زمینه‌ساز ایجاد درآمد پایدار نیز هست، گفت: مهم‌ترین طرح سرمایه‌گذاری اوقاف خمین، احداث مجتمع ۶ طبقه امامزاده ابوطالب با مشارکت موقوفه وزیر رای است.

او ابراز داشت: این مجتمع شامل یک طبقه منفی و پنج طبقه از همکف تا طبقه پنجم بوده و با کاربری تجاری، مسکونی و اداری اجرا می‌شود.

رئیس اداره اوقاف خمین افزود: برآورد می‌شود گردش مالی این طرح سرمایه‌گذاری، بدون احتساب ارزش زمین، حدود ۴۰ میلیارد تومان باشد و اجرای آن به ایجاد درآمد پایدار برای موقوفه و بقعه کمک کند.

گودرزی همچنین از احداث نیروگاه‌های خورشیدی در امامزاده‌ها به عنوان یکی از برنامه‌های آینده این اداره خبر داد و گفت: این طرح علاوه بر استفاده از انرژی تجدیدپذیر، می‌تواند به تقویت شبکه انرژی و ایجاد درآمد برای بقاع متبرکه کمک کند.