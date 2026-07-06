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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی، از برپایی موکب ارائه خدمات سفر به شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در کمپ گردشگری ورودی شهر بجنورد از سمت گلستان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ احمد دیناری گفت : این موکب با همکاری تشکلهای حرفهای گردشگری استان در کمپ گردشگری ورودی شهر بجنورد از مسیر گلستان برپا شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی با اشاره به موقعیت این کمپ افزود: این مکان در یکی از مسیرهای پرتردد ورودی به مرکز استان قرار دارد و نقش مؤثری در ارائه خدمات به زائران، مسافران و ایفا میکند.
دیناری گفت : در این موکب خدماتی از جمله پذیرایی، اسکان موقت، راهنمایی و پشتیبانی اولیه به مسافران و مشایان ارائه میشود.
احمد دیناری افزود : این اقدام با هدف ارتقای سطح خدمات و ایجاد آرامش در مسیر عبور افراد انجام شده است.