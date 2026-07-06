به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از القدس العربی امروز دوشنبه، محمد الفرا، رئیس کمیته اضطراری دولتی در غزه، استعفای خود را تقدیم کرد تا زمینه‌ساز انتقال مدیریت نوار غزه به کمیته ملی فلسطین فراهم شود.

اسماعیل الثوابتة، مدیرکل دفتر رسانه‌ای دولت و سخنگوی رسمی دولت در غزه، گفت: محمد الفرا، رئیس کمیته اضطراری و سرپرست پیگیری امور دولتی، رسماً از سمت خود استعفا داد. این اقدام در راستای انحلال کمیته اضطراری دولتی و برای تسهیل فرآیند انتقال اداری و دولتی به کمیته ملی اداره غزه صورت می‌گیرد که گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی بر سر آن به توافق رسیده‌اند.

دفتر رسانه‌ای دولت در کنفرانس مطبوعاتی امروز تأکید کرد فعالیت کارمندان در سطوح فنی و تخصصی ادامه خواهد داشت تا از ادامه ارائه خدمات به شهروندان اطمینان حاصل شود.

وی همچنین اشاره کرد رؤسای فعلی نهادهای دولتی در طول دوره انتقالی، به عنوان یک هیئت موقت فعالیت خواهند کرد و تمامی کارکنان به انجام وظایف خود تحت نظارت کمیته ملی اداره غزه ادامه خواهند داد.

این گام در چارچوب تفاهمات سیاسی و اداری انجام می‌شود که هدف از آن، گشودن راه برای استقرار یک کمیته ملی یا هیئتی تکنوکرات جهت برعهده گرفتن اداره امور مدنی است؛ موضوعی که پس از ماه‌ها بحث و جدل درباره سازوکار ورود این نهاد به نوار غزه، اکنون در حال اجراست.

در همین چارچوب، یکی از رهبران جنبش حماس گفت: ترتیبات عملیاتی برای تسهیل انتقال مدیریت در جریان است.وی توضیح داد که یک تیم ملی با مشارکت نهادهای دولتی، گروه‌های فلسطینی و شخصیت‌های مستقل تشکیل شده است که وظیفه آن، تسهیل انتقال مسئولیت‌های اداری به کمیته ملی به ریاست دکتر علی شعث است که توسط شورای صلح تشکیل شده است.

این مقام حماس افزود: نهادهای فنی و اداری در غزه آمادگی کامل خود را برای همکاری با هرگونه ساختار انتقالی اعلام کرده‌اند. وی همچنین به برگزاری سلسله نشست‌های مقدماتی در این زمینه طی دوره گذشته اشاره کرد و افزود قرار است یک شخصیت اداری به‌طور موقت اداره امور را بر عهده بگیرد تا زمانی که کمیته جدید رسماً کار خود را آغاز کند.

این تحرکات همزمان با تلاش‌های میانجی‌گری منطقه‌ای و بین‌المللی برای احیای توافق آتش‌بس شکننده در غزه صورت می‌گیرد؛ جایی که منابع نزدیک به جنبش حماس اعلام کردند میانجی‌گران، تفاهمات اولیه‌ای را به حماس ابلاغ کرده‌اند که شامل به تعویق انداختن بحث در مورد پرونده‌های حساس از جمله سلاح گروه‌ها و بدهی‌های دولتی است تا فضا برای پیشرفت در سایر بندهای توافق فراهم شود.

انتظار می‌رود هیئتی از جنبش حماس اواخر هفته جاری برای برگزاری دیدارهای مستقیم با میانجی‌گران به قاهره بازگردد تا برای تثبیت دستاوردهای حاصل‌شده و پی‌ریزی مراحل بعدی تلاش کند.

در مقابل، علی شعث، رئیس کمیته ملی، بر آمادگی این کمیته برای انجام مسئولیت‌های ملی خود به محض فراهم شدن امکانات تأکید کرد.

وی در صفحه فیسبوک خود نوشت: در پی اعلام استعفای رئیس کمیته اضطراری دولتی و سرپرست پیگیری امور دولتی، انحلال کمیته اضطراری دولتی و تکمیل آمادگی‌ها برای انتقال وظایف اداری به کمیته ملی اداره غزه، تأکید می‌کنیم که این کمیته آمادگی کامل دارد تا بلافاصله پس از فراهم شدن امکانات و ملزومات لازم برای فعالیتش، مسئولیت‌های ملی خود را بر عهده بگیرد. پیش‌شرط‌های اساسی برای موفقیت این کمیته، وجود یک قدرت واحد، یک قانون واحد با مرجعیت مشخص و یک سلاح واحدِ تحت نظر این قدرت است. این امر تضمین‌کننده ایجاد محیط سیاسی، اداری و امنیتی لازم برای توانمندسازی کمیته جهت انجام وظایفش به‌شکل مؤثر و در راستای تأمین منافع تمامی فرزندان ملت فلسطین در نوار غزه خواهد بود.

در همین زمینه، منابع فلسطینی از نشست‌های پیش‌رو طی دو روز آینده در قاهره با مشارکت گروه‌های فلسطینی خبر دادند که هدف از آن پر کردن شکاف‌ها در مرحله بعدی توافق و تلاش برای سوق دادن روند سیاسی به سمت ترتیبات پایدارتر است.

همچنین اطلاعاتی از احتمال مشارکت نمایندگان بین‌المللی در این دیدارها حکایت دارد، هرچند که این موضوع به‌طور رسمی تأیید نشده است؛ به‌ویژه آنکه برخی طرف‌ها، حضور خود را منوط به دستیابی به پیشرفت ملموس در پرونده‌های اساسی مذاکرات دانسته‌اند.

نوار غزه پس از سال‌ها جنگ و تنش، شاهد وضعیت انسانی و امنیتی پیچیده‌ای است؛ در همین حال، ناظران امیدوارند که این گام‌ها بتواند مسیر را برای سازماندهی مجدد مدیریت غیرنظامی و بهبود شرایط معیشتی ساکنان این باریکه هموار کند.