مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از بهره‌برداری اضطراری مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی «ساقی کوثر» خبر داد و گفت: با ورود این مخزن به مدار بهره‌برداری، مشکل افت فشار آب شرب در مناطق حسن‌آباد، اکرم‌آباد و اکرمیه به طور چشمگیری برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیدمهدی طلایی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد به همراه مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری، جلال علمدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد و جمعی از معاونان و مدیران این شرکت، از مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی ساقی کوثر بازدید و آخرین وضعیت بهره‌برداری از این طرح راهبردی را بررسی کردند.

سیدمهدی طلایی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه موضوع آب، مهم‌ترین اولویت استان یزد است، گفت: هم‌زمان با پیگیری طرح‌های کلان تأمین آب از جمله خط دوم انتقال آب شرب و طرح انتقال آب از خلیج فارس، اجرای طرح‌های توزیع آب در داخل استان یزد نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مدیرعامل و مجموعه متخصص شرکت آب و فاضلاب استان یزد افزود: طرح‌هایی که امروز مورد بازدید قرار گرفت، نقش مهمی در تکمیل رینگ بزرگ آبرسانی شهر یزد دارد و با اقدامات مؤثر در یک سال گذشته، روند اجرای طرح‌های آبرسانی شتاب گرفته است.

طلایی‌مقدم ابراز امیدواری کرد با تکمیل رینگ آبرسانی شهر یزد، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به توزیع آب شرب در مرکز استان یزد برطرف شده و پایداری شبکه بیش از پیش افزایش یابد.

جلال علمدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد نیز در حاشیه این بازدید اظهار داشت: مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی ساقی کوثر به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های تقویت زیرساخت آبرسانی شهر یزد، وارد مدار بهره‌برداری اضطراری شده و نقش مؤثری در افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، ارتقای پایداری شبکه و بهبود فشار آب در مناطق حسن‌آباد، اکرم‌آباد و اکرمیه ایفا می‌کند.

وی با اشاره به سابقه طولانی مشکلات آبرسانی در این مناطق افزود: برای رفع این مشکل، اجرای یک طرح جامع شامل احداث مخازن ذخیره، حفر و تجهیز چاه‌های آب، احداث ایستگاه پمپاژ و اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع در دستور کار قرار گرفت که امروز بخش مهمی از نتایج آن با بهره‌برداری از مخزن ساقی کوثر محقق شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد تصریح کرد: این طرح بخشی از برنامه توسعه رینگ آبرسانی شهر یزد است که با هدف افزایش تاب‌آوری شبکه، توزیع عادلانه آب شرب و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان اجرا شده و نقش مهمی در مدیریت شرایط اوج مصرف و مقابله با تنش‌های آبی ایفا می‌کند.