همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در ایران، آیین تشییع نمادین ایشان با حضور مسلمانان بانکوک، شخصیت‌های دینی و فرهنگی، نمایندگان مراکز اسلامی، دانشجویان و جمعی از دوستداران انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، در این مراسم رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند با گرامیداشت یاد رهبر شهید، ایشان را نماد عزت، مقاومت، وحدت امت اسلامی و دفاع از مظلومان دانست و با اشاره به حضور میلیونی مردم ایران در مراسم تشییع، این حضور را جلوه‌ای از وفاداری ملت، وحدت ملی و استمرار راه شهیدان توصیف کرد.

وی همچنین بر ضرورت تبیین اندیشه‌های رهبر شهید برای نسل جوان و ترویج فرهنگ عدالت‌خواهی، ایثار و مقاومت تأکید نمود.

سپس شرکت‌کنندگان با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید، پرچم جمهوری اسلامی ایران و پلاکارد‌هایی با شعار «باید برخاست»، در راهپیمایی نمادین شرکت کردند و با نمایش همبستگی و وفاداری، بر ادامه راه شهیدان و پاسداری از آرمان‌های آنان تأکید کردند. شرکت‌کنندگان در طول مسیر با سر دادن شعار‌هایی در تجلیل از مقام شامخ شهیدان، حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، دفاع از ملت‌های مظلوم و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی، بر تداوم راه رهبر شهید و پایبندی به آرمان‌های استقلال، آزادی، عدالت و مقاومت تأکید کردند.