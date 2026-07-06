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حضور مسئولان در بدرقه امام شهید

مسئولان هم امروز همراه مردم شدند و در خلق حماسه ملت ایران در تشییع بزرگ میراث‌دار جهاد با استکبار گام برداشتند و پیام یکصدایی و وحدت مردم و مسئولان را در خروش انتقام و مقابله با استکبار را فریاد زدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵- ۱۷:۲۳
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برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر انقلاب ، تهران ، حضور باشکوه مردم
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