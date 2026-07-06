حضور مسئولان در بدرقه امام شهید

مسئولان هم امروز همراه مردم شدند و در خلق حماسه ملت ایران در تشییع بزرگ میراث‌دار جهاد با استکبار گام برداشتند و پیام یکصدایی و وحدت مردم و مسئولان را در خروش انتقام و مقابله با استکبار را فریاد زدند.