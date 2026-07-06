افشین علا شاعر سرشناس کشورمان، در سوگ و وداع رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، افشین علا شاعر سرشناس کشورمان، در سوگ و وداع رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

▪️دارم ز تهران می‌روم مردم خداحافظ

دیگر مرخص می‌شوم، ای قم خداحافظ

▪️خیر تو را می‌خواستم ایران حلالم کن

ای طاعنان! این نیز رفراندوم خداحافظ

▪️گفتند شد زیر زمین پنهان، گذشتم من

رفتم ولی تا گنبد طارم خداحافظ

▪️مستأجری بودم درون خانه‌ای کوچک

آن هم که شد در بمب و موشک گم خداحافظ

▪️این خانۀ زهراست، پاسش را نگه دارید

حالا که این در سوخت در هیزم، خداحافظ

▪️من سوختم اما نه از موشک ز بی‌مهری

ای نیش‌های بدتر از کژدم خداحافظ

▪️مستی مهیا بود اما من ننوشیدم...

چیزی به غیر از خون دل ای خم، خداحافظ

▪️دیگر مجاور می‌شوم در شهر خود مشهد

زیر چراغ کوکب هشتم خداحافظ

▪️من با عروس و دختر و داماد و زهرایم

پرمی‌کشم از خاک تا انجم خداحافظ

▪️با جسم پرپر می‌روم تا کربلا اینک

چون نعش اربابم به زیر سُم، خداحافظ

▪️ای خیل صاحب‌منصبان از ملک ری رفتم

مال شما این خاک و این گندم خداحافظ

▪️قدرم ندانستید اما مجتبایم را

لطفا مرنجانید ای مردم خداحافظ...