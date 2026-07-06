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افشین علا شاعر سرشناس کشورمان، در سوگ و وداع رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، افشین علا شاعر سرشناس کشورمان، در سوگ و وداع رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.
▪️دارم ز تهران میروم مردم خداحافظ
دیگر مرخص میشوم، ای قم خداحافظ
▪️خیر تو را میخواستم ایران حلالم کن
ای طاعنان! این نیز رفراندوم خداحافظ
▪️گفتند شد زیر زمین پنهان، گذشتم من
رفتم ولی تا گنبد طارم خداحافظ
▪️مستأجری بودم درون خانهای کوچک
آن هم که شد در بمب و موشک گم خداحافظ
▪️این خانۀ زهراست، پاسش را نگه دارید
حالا که این در سوخت در هیزم، خداحافظ
▪️من سوختم اما نه از موشک ز بیمهری
ای نیشهای بدتر از کژدم خداحافظ
▪️مستی مهیا بود اما من ننوشیدم...
چیزی به غیر از خون دل ای خم، خداحافظ
▪️دیگر مجاور میشوم در شهر خود مشهد
زیر چراغ کوکب هشتم خداحافظ
▪️من با عروس و دختر و داماد و زهرایم
پرمیکشم از خاک تا انجم خداحافظ
▪️با جسم پرپر میروم تا کربلا اینک
چون نعش اربابم به زیر سُم، خداحافظ
▪️ای خیل صاحبمنصبان از ملک ری رفتم
مال شما این خاک و این گندم خداحافظ
▪️قدرم ندانستید اما مجتبایم را
لطفا مرنجانید ای مردم خداحافظ...