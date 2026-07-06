به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر امروز دوشنبه (۱۵ تیر ماه) با اشاره به اهمیت معنوی و تاریخی این کشور به دلیل وجود حرم‌های مطهر، تأکید کرد: خداوند عراق را پایتخت و مقصدی برای همه جویندگان علم و شفاعت قرار داده است.

وی با انتشار پیامی اعلام کرد: به زوار ابا عبدالله الحسین (ع) در مراسم اربعین و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، خوش‌آمد می‌گوییم و از خداوند سلامت و امنیت را برای همگان خواستار هستیم.