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مقتدی صدر در پیامی به زائران اربعین حسینی و شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در عراق خوشامد گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر امروز دوشنبه (۱۵ تیر ماه) با اشاره به اهمیت معنوی و تاریخی این کشور به دلیل وجود حرمهای مطهر، تأکید کرد: خداوند عراق را پایتخت و مقصدی برای همه جویندگان علم و شفاعت قرار داده است.
وی با انتشار پیامی اعلام کرد: به زوار ابا عبدالله الحسین (ع) در مراسم اربعین و شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، خوشآمد میگوییم و از خداوند سلامت و امنیت را برای همگان خواستار هستیم.