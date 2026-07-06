کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: طی شبانه روز گذشته زنجان به عنوان سومین مرکز استان خنک کشور بعد از شهرکرد و اردبیل به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ الهام نجفی گفت: شرایط جوی نسبتا پایداری طی امروز و بقیه روزهای هفته جاری در استان حاکم خواهد بود و برای این روزها آسمان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

نجفی افزود:در ساعات بعدازظهر روز‌های آینده شاهد وزش باد در مناطق مختلف استان خواهیم بود که این میزان در برخی نواحی به حد نسبتا شدید خواهد رسید.

وی ادامه داد: چند روز آینده دمای هوا نوساناتی خواهد داشت و دو روز پایانی هفته گرمتر و هفته آینده نیز همچنان هوای گرمی در استان مستقر خواهد بود.

نجفی گفت: طی شبانه روز گذشته دمای شهر زنجان بین ۱۴ و ۳۳ درجه در نوسان و ایستگاه خیرآباد با ۱۳ درجه کمترین و دستجرده با ۳۸ درجه گرمترین مناطق استان بود.