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با آغاز شمارش معکوس برای آیین وداع و بدرقه پیکر پاک قائد شهید امت، مردم و مسئولان عراق با بسیج گسترده امکانات، مهیای برگزاری این مراسم تاریخی در نجف اشرف و کربلای معلی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شمارش معکوس برای برگزاری آیین وداع و بدرقه پیکر پاک قائد شهید امت در شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی آغاز شده و مردم عراق با شور و ارادت، خود را برای برگزاری این مراسم تاریخی آماده میکنند.
قشرهای مختلف مردم عراق از بزرگان عشایر و طوایف، موکبداران، خادمان حسینی و فعالان رسانهای، با تدارک گسترده در تلاش هستند تا آیین بدرقه پیکر پاک قائد شهید امت را هرچه باشکوهتر برگزار کنند.
مردم عراق، قائد شهید امت را نماد مقاومت، ایستادگی و آزادگی در برابر مستکبران میدانند و بر این باورند که پاسداشت مقام این شهید بزرگ، وظیفهای دینی و انسانی است.
بر اساس برنامه اعلامشده از سوی دولت عراق، آیین تشییع در نجف اشرف ساعت ۶ صبح روز هفدهم تیر، از مسیر کوفه تا حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) برگزار میشود.
همچنین مراسم بدرقه در کربلای معلی از ساعت ۱۶، از خیابان شهید ابومهدی المهندس تا بینالحرمین ادامه خواهد یافت.
مسئولان عراقی همچنین اعلام کردهاند بیش از ۳۰ هزار نیروی حشدالشعبی، در کنار نیروهای پلیس و ارتش عراق، مسئولیت تأمین امنیت شرکتکنندگان در آیین تشییع و بدرقه پیکر پاک قائد شهید امت در نجف اشرف و کربلای معلی را بر عهده دارند.