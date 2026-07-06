پخش زنده
امروز: -
تیمهای ملی فوتبال پرتغال و اسپانیا امشب در دیداری حساس از مرحله یکهشتم پایانی جام جهانی ۲۰۲۶ رو در روی هم قرار خواهند گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ و در مرحله یکهشتم نهایی، امشب (دوشنبه ۱۵ تیر) از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه در یک دیدار حساس پرتغال به مصاف اسپانیا خواهد رفت.
در دیدار دیگر، بامداد فردا (سهشنبه ۱۶ تیر) از ساعت ۳:۳۰ دقیقه، تیم ملی آمریکا مقابل بلژیک قرار میگیرد.
همچنین نتایج دیشب و بامداد امروز به شرح زیر است.
در دیدار دیشب تیم ملی نروژ موفق شد با درخشش هالند برزیل را با نتیجه ۲ بر یک حذف کند و شگفتی جام را رقم بزند.
در دیدار بامداد امروز هم تیم ملی انگلیس توانست با درخشش بلینگهام با نتیجه ۳ بر ۲ از سد مکزیک میزبان عبور کند.