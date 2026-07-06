به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، نماینده ویژه خراسان جنوبی در ستاد بدرقه و وداع در مشهد مقدس، گفت: در راستای تسهیل امور زیارتی و اسکان مهمانان استان خراسان جنوبی در شهر مشهد، «ستاد هماهنگی و پشتیبانی استان» با رایزنی‌های گسترده، برنامه‌های عملیاتی خود را برای مدیریت بهتر اقامت زائران این استان آغاز کرد.

به گفته فاطمی این ستاد با هدف جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در مسیر و محل اسکان، طی همکاری با نهاد‌های مربوطه در مشهد، ظرفیت‌های اسکان را بازبینی کرده و نسبت به تخصیص بهترین فضا‌ها برای مهمانان استان اقدام کرده است.

وی افزود: تمامی تدابیر لازم جهت پاسخگویی به نیاز‌های مهمانان و رفع مشکلات احتمالی در طی سفر، به دقت در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده ویژه خراسان جنوبی در ستاد بدرقه و وداع در مشهد مقدس، گفت: برای حدود ۵۰ هزار نفر اسکان در مشهد مقدس در نظر گرفته شده و همچنین به دستور استاندار خراسان جنوبی پشتیبانی لجستیکی در استان خراسان رضوی بر عهده خراسان جنوبی است که حدود ۵۰ وسیله نقلیه شامل آتشنشانی، هلال احمر، تانکر آبرسانی، راهداری، راه و شهرسازی، صدا و سیما به مشهد اعزام شدند.

فاطمی افزود: همچنین یک مرکز درمانی با ۱۴۰ کادر درمانی و ۱۰ پزشک و متخصص و ظرفیت ۱۸ تخت درمانی در خیابان امام رضا مسیر منتهی به حرم مطهر به صورت ۲۴ ساعته خدمت رسانی خواهد کرد.

وی افزود: همچنین ۵۰ مبلغ از ستاد تبلیغات اسلامی استان در مشهد جهت فعالیت‌های تبیینی و تبلیغی خدمت رسانی خواهند کرد و قرارگاه رسانه‌ای صدا و سیمای خراسان جنوبی با تیم ۸۵ نفری برای پوشش مراسم به مشهد اعزام شدند.