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مردم مشهد در قالب طرح هممحله امام رضا (ع) از زائران تشییع رهبر شهید پذیرایی می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت: مردم مشهد بار دیگر با روحیه میزبانی رضوی پای کار آمدهاند و تاکنون ۱۷۵ محله برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردهاند.
سیدجواد موسوی افزود: طرح «هممحله امام رضا (ع)» با هدف ساماندهی ظرفیتهای مردمی و ایجاد بستر مشارکت عمومی در میزبانی از زائران اجرا شده و شهروندان میتوانند امکانات و ظرفیتهای خود را از طریق سامانه مربوط ثبت کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت: در قالب این طرح مردم با هر میزان توان و امکانات، از تأمین نان، آب، موکت و اقلام مورد نیاز گرفته تا فراهم کردن فضای اسکان برای خدمترسانی اعلام آمادگی کردهاند و این مشارکت گسترده جلوهای از فرهنگ دیرینه میزبانی مردم مشهد و خادمان امام رضا (ع) است.
موسوی با اشاره به راهاندازی سامانه ثبت ظرفیتهای مردمی گفت: افرادی که نیازمند اسکان هستند یا قصد اطلاع از ظرفیتهای موجود دارند، میتوانند با شماره ۳۷۰۴۵ تماس بگیرند.
وی گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، ظرفیت اسکان در محلات مختلف به گونهای پیشبینی شده است که امکان پذیرش حدود ۲۰۰ هزار نفر در هر شب فراهم شده و در مجموع تا ۲ میلیون نفر هرشب ظرفیت میزبانی در مشهد ایجاد شود.