به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عده زیادی از مردم همیشه در صحنه استان مازندران برای وداع آخر با مقتدای خود، در مراسم تشییع رهبر شهید در تهران حضور یافتند.

مردم ولایتمدار که از مناطق مختلف استان مازندران خودشان را به تهران رسانده بودند امروز با حضور در مراسم تشییع رهبر شهید، ضمن تجدید میثاق با امام و مقتدای خود، خواستار انتقام از قاتلان رهبر شهید شدند.