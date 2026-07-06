تجمع پرشور ۶ هزار نفر از فرهنگیان و دانش‌آموزان در حرم شاهچراغ، پیام وفاداری جامعه آموزش و پرورش استان فارس به آرمان‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ حضور گسترده دانش‌آموزان و معلمان در مراسم یادبود رهبر شهید در شبستان امام خمینی حرم شاهچراغ، مورد تأکید مسئولان آموزش و پرورش قرار گرفت.

محسن کلاری، مدیر کل آموزش و پرورش فارس، این مراسم را فراتر از یک عزاداری بلکه یک بیانیه رسمی از پیوند ناگسستنی نسل جوان با مسیر رهبر شهید و تجلی هویت فرهنگی استان دانست.