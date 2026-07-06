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مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد خوزستان از انتشار فراخوان سوگواره «تحریر وداع» با هدف ثبت و روایت آیینهای سوگواری عشایر استان در شهادت امام شهید امت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مسعود میرزاپور با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: فراخوان سوگواره «تحریر وداع» با هدف ثبت آیینهای سوگواری عشایر خوزستان در شهادت امام شهید امت منتشر شد.
وی افزود: این سوگواره با محوریت انعکاس آیینهای سنتی و حماسی اقوام و عشایر خوزستان در سوگ و بدرقه قائد شهید امت و با هدف پاسداشت سنتهای اصیل عزاداری، ثبت جلوههای ارادت اقوام استان به ساحت امام شهید امت و مستندسازی آیینهای حماسی برگزار میشود.
میرزاپور با بیان اینکه سوگواره «تحریر وداع» در سه بخش اصلی میزبان آثار هنرمندان و علاقهمندان خواهد بود، ادامه داد: حماسهخوانی و رجزخوانی، عکس (با دوربین یا تلفن همراه) و فیلم مستند (حداکثر ۱۰ دقیقه) از جمله بخشهای این مراسم است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد خوزستان ضمن دعوت از تمامی هنرمندان، کانونهای فرهنگی هنری مساجد و عشایر غیور استان جهت مشارکت در این رویداد معنوی، بیان داشت: مهلت نهایی ارسال آثار تا تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۵ تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه این سوگواره با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد و دبیرخانه فرهنگ و هنر روستا و عشایر خوزستان برگزار میشود، تصریح کرد: علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسانهای ایتا، بله و روبیکا به شماره ۰۹۹۹۹۰۲۵۳۱۹ارسال کنند.