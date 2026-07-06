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مردم زرندیه همانند دیگر شهرستانهای استان مرکزی از زائرانی که در مراسم وداع با پدر شهید امت شرکت میکنند، پذیرایی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پذیرایی از زائران بدرقه رهبر شهید در مسیرهای ارتباطی شهرستان زرندیه ادامه دارد.
مردم ولایت مدار و مهمان نواز استان مرکزی این روزها در مسیرهای ارتباطی این استان از زائران مراسم بدرقه و تشییع پیکر امام شهید پذیرایی میکنند. مردم شهرستان زرندیه هم با برپایی موکب در مسیر زائران این مراسم باشکوه، ارادت خود را به رهبر شهید به نمایش میگذارند.