به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پذیرایی از زائران بدرقه رهبر شهید در مسیر‌های ارتباطی شهرستان زرندیه ادامه دارد.

مردم ولایت مدار و مهمان نواز استان مرکزی این روز‌ها در مسیر‌های ارتباطی این استان از زائران مراسم بدرقه و تشییع پیکر امام شهید پذیرایی می‌کنند. مردم شهرستان زرندیه هم با برپایی موکب در مسیر زائران این مراسم باشکوه، ارادت خود را به رهبر شهید به نمایش می‌گذارند.