امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

خروش جاماندگان از قافله تشییع رهبر شهید در جای‌جای ایران

جاماندگان اگرچه در این بدرقه تاریخی جایشان خالی است، اما دل‌هایشان را روانه این مسیر کرده‌اند. دل‌هایی که از هر گوشه ایران هم‌صدا با این جمعیت عهد می‌بندد راه امام شهید را ادامه دهد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵- ۱۷:۴۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مسیر تشییع رهبر شهید از خیابان دماوند تا بزرگراه لشکری
مسیر تشییع رهبر شهید از خیابان دماوند تا بزرگراه لشکری
۱۴۰۵-۰۴-۱۴
نماز بر پیکر امام مجاهد شهید با حضور میلیونی مردم و مسئولان
نماز بر پیکر امام مجاهد شهید با حضور میلیونی مردم و مسئولان
۱۴۰۵-۰۴-۱۴
پوشش وداع با رهبر شهید در رسانه های خارجی
پوشش وداع با رهبر شهید در رسانه های خارجی
۱۴۰۵-۰۴-۱۴
بدرقه‌ای فراتر از مرزها
بدرقه‌ای فراتر از مرزها
۱۴۰۵-۰۴-۱۴
خبرهای مرتبط

گرچه جاماندند، اما قلبشان به یاد رهبر شهید می‌تپد

وحدت مردم آذربایجان غربی نقشه دشمن برای نفوذ از مرز‌ها را خنثی کرد

استقرار ۱۱ موکب اوقاف و امور خیریه برای زائران مراسم وداع با رهبر شهید

خروش مردم اراک برای خونخواهی امام شهید انقلاب

حضور پرشور مردم بوکان در راهپیمایی جاماندگان تشییع شهید ایران

برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر انقلاب ، جاماندگان ، سراسر کشور ، حضور باشکوه مردم
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 