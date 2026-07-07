علیرضا مختاری همامی، قهرمان جهان و المپیک از ملاقاتش با رهبر شهید انقلاب می‌گوید، ملاقات‌هایی که همگی از جنس عزت و افتخار بود که همگی آنها به یادماندنی و باعث غرور است.

دیدار با رهبر شهید، خاطراتی ماندگار از جنس غرور و افتخار

دیدار با رهبر شهید، خاطراتی ماندگار از جنس غرور و افتخار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ علیرضا مختاری همامی قهرمان پرتاب وزنه و دیسک جهان و المپیک که مهمترین افتخار دوران زندگی خود را ملاقات با رهبر شهید انقلاب می‌داند و این واقعه که ۷ بار اتفاق افتاده جزو بهترین یادگاری‌های تمام عمرش بوده است.

ملاقات‌هایی که سرشار از عشق و محبت بوده و برای قهرمان ورزشی کشورمان خاطراتی ماندگار و بیادماندنی داشته که ثمرات آن را هم در ورزش قهرمانی و هم زندگی شخصی دیده و احساس کرده است.

آقای مختاری از توجه ویژه رهبر شهید به ورزش می گوید و اینکه همیشه دغدغه رهبر معظم انقلاب مشکلات قهرمانان و ورزشکاران بود.

ایران دوستی مهمترین موضوعی دیگری است که که قهرمان جهان در ملاقات هاش از پدر ایران اسلامی دیده و شنیده است.

توجه به توان داخلی و تولیدات ایرانی از دیگر موارد مهمی بوده که قائد امت اسلامی در جمع ورزشکاران و قهرمانان به آن تاکید ویژه داشتند.

دنبال کردن رویداد‌های ورزشی و اطلاعات دقیق از این رقابت‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب یکی از نکات جالب توجه برای قهرمانان و ورزشکاران بوده که علیرضا مختاری قهرمان جهان و المپیک در ملاقات هاش با رهبر شهید دیده و شنیده است.

آقای مختاری از آخرین دیدارش با رهبر معظم انقلاب می‌گوید که ایشان بسیار بر حفظ وحدت و انسجام در بین مردم سخن گفتند و تاکید داشتند که مردم ایران به زودی قله‌های موفقیت و رشد تعالی را خواهند دید و مایه مباهات جهانیان خواهند شد کما اینکه هم اکنون هم هستند.

از نظر علیرضا مختاری همامی رهبر شهید فردی مهربان، شجاع، نترس و با صلابت بودند که همواره ایران و ایرانی برایش از هرچیزی با اهمیت‌تر بود.

رهبری که زیر بار زور و ذلت در مقابل استکبار و ظالمان نرفت و تا آخرین لحظه پای آرمان‌های ایران و انقلاب ماند و خون خود و خانواده اش را فدای آینده و آبادانی ایران عزیز کرد.

قهرمان پر افتخار ورزش ایران در پایان گفت: من به عنوان خادم کوچک ورزش ایران به همراه دیگر قهرمانان و ورزشکاران کشور عزیزمان برای ادامه دادن راه رهبر شهید انقلاب پرتوان و با صلابت آماده‌ایم و تلاش خواهیم کرد زیر پرچم ایران اسلامی و گوش به فرمان ولی امر مسلمین و رهبر عزیزمان، پرچم مقدس ایران عزیز را در همه دنیا به اهتزار در آوریم و روز به روز برای سربلندی و عزت کشورمان از هیچ کوششی دریغ نکنیم.