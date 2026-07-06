به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تشریح حماسه‌آفرینی بی‌نظیر مردم استان در وداع با پیکر مطهر امام شهید در تهران پرداخت و گفت: مردم ولایتمدار استان مرکزی با حضور پرشور خود، بار دیگر ثابت کردند که تا پای جان بر سر عهد خود با آرمان‌های انقلاب و رهبری ایستاده‌اند و این حضور عظیم، پاسخی کوبنده به دشمنان این مرز و بوم بود.

سردار سرتیپ دوم پاسدار مرتضی عمومهدی با ارائه آمار حضور زائران اعزامی استان به تهران افزود: مجموع آمار زائران استان مرکزی که با خودرو‌های شخصی و کاروان‌های اتوبوسی در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب شرکت کردند، به ۷۷ هزار و ۷۷۶ نفر رسید که نشان از عمق ارادت این دیار به ولایت و رهبری دارد.

او با اشاره به تفکیک آمار کاروان‌های سازماندهی شده، افزود: در بخش کاروان‌های اتوبوسی و مینی‌بوسی، ۵۱۵ دستگاه وسیله نقلیه عمومی به کار گرفته شد که مجموعاً ۲۰ هزار و ۵۷۶ زائر را جابه‌جا کردند، از این تعداد، ۱۲ هزار و ۳۹۲ نفر برادر و ۸ هزار و ۱۸۴ نفر خواهر بودند که با نظمی مثال‌زدنی و در سایه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با نیرو‌های سپاه و بسیج، این سفر معنوی را به انجام رساندند.

سردار عمومهدی در خصوص حضور گسترده مردم با خودرو‌های شخصی نیز ابراز دشت: افزون بر کاروان‌های سازمان‌یافته، ۱۹ هزار دستگاه خودروی شخصی با ۵۶ هزار و ۸۰۰ سرنشین، به صورت خودجوش و مردمی، رهسپار تهران شدند تا در سوگ رهبر شهید خود، حلقه‌های اتحاد را تنگ‌تر کنند.

او گفت: شهادت این اسوه تقوا و بصیرت، ضایعه‌ای سنگین بر پیکره امت اسلامی بود، اما همانگونه که در طول تاریخ انقلاب دیده‌ایم، خون شهید، درخت تنومند انقلاب را بارورتر می‌کند، امروز، بیش از هر زمان دیگر، به برکت وجود مقام عظمای ولایت و رهنمود‌های ایشان، مسیر انقلاب روشن‌تر از پیش ادامه خواهد یافت و ما عهد می‌بندیم که تا آخرین قطره خون، بر این مسیر استوار بمانیم.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله با تأکید بر نقش‌آفرینی بی‌بدیل مردم در این نمایش عظیم میلیونی، افزود: این حضور کم نظیر که در سطح ملی به یک حماسه تمام‌عیار تبدیل شد، نشان داد که مردم ایران، همواره در صحنه‌های سرنوشت‌ساز، پیشگام و وفادارند، نمایش میلیونی مردم استان مرکزی در کنار سایر هموطنان، پیام وحدت، ایستادگی و بیعت مجدد با آرمان‌های انقلاب را به جهانیان مخابره کرد و قطعاً این پشتوانه مردمی، بزرگترین سرمایه نظام اسلامی و مایه یأس و ناامیدی دشمنان خواهد بود.