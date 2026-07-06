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رئیس سازمان بهزیستی کشور، حضور گسترده و میلیونی مردم در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را نماد اتحاد و استقلالخواهی ملت ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید جواد حسینی، در حاشیه آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، حضور میلیونی مردم در این مراسم را واجد سه پیام راهبردی برای جهانیان دانست و گفت: این حضور گسترده پیامهای «تشییع، تکریم و تحقیر دشمن» را به همراه دارد.
وی در تبیین محور نخست، یعنی «تشییع»، برگزاری باشکوه این مراسم را نمادی از قدرشناسی ملت ایران و نمایش وحدت و انسجام ملی در مسیر آرمانهای رهبری شهید دانست.
رئیس سازمان بهزیستی با تشریح محور «تکریم»، افزود: مردم امروز نه تنها یک شخصیت، بلکه «مکتب رهبر شهید» را تکریم کردند؛ مکتبی که بر سه مؤلفه «باور به ارزشهای دینی»، «استقلالطلبی» و «جریان مقاومت» استوار است.
حسینی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر توطئهها گفت: برخلاف ادوار گذشته که کشور در مواجهه با جنگها دچار تجزیه یا وابستگی میشد، در دوران پس از انقلاب، با تکیه بر مقاومت مبتنی بر آموزههای دینی، نه تنها ذرهای از خاک کشور جدا نشد، بلکه نظام جمهوری اسلامی مستحکمتر از گذشته به مسیر خود ادامه داد.
وی در خصوص پیام سوم، یعنی «تحقیر دشمن»، خاطرنشان کرد: حضور بیبدیل مردم، پاسخی قاطع به استراتژیهای نظام سلطه بود. دشمن تصور میکرد با استفاده از قدرت نظامی و تهدیدات همهجانبه میتواند ملت را از مسیر خود بازدارد؛ اما این تشییع نشان داد که شهادت رهبران، نهتنها موجب عقبنشینی نشد، بلکه به انقلاب اسلامی طراوت و نشاط تازهای بخشیده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان گفت: این قدرتنمایی ملی، در واقع تحقیر و تنبیه دشمنی است که در پی به حاشیه راندن مردم بود، اما اکنون با اتحاد و همبستگی روزافزون ملت ایران مواجه شده است.