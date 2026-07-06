به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مهران حموله گفت: شرکت ملی پست با هدف ثبت و ماندگار کردن احساسات، خاطرات و دل‌نوشته‌های مردم، پویش «نامه‌ای به رهبر شهید» را آغاز کرده است و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۵ تیرماه در این پویش مشارکت کنند.

وی افزود: بر اساس اعلام شرکت ملی پست، مردم می‌توانند با مراجعه به ایستگاه‌های سیار پست مستقر در محل برگزاری آیین‌های بدرقه و تشییع یا دفاتر پستی سراسر کشور، نامه‌ها و دل‌نوشته‌های خود را به‌صورت رایگان تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ به صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۸۸۱۱ ارسال کنند.

مدیرکل پست خوزستان ادامه داد: این پویش فرصتی برای ثبت و ماندگار شدن پیام‌ها، خاطرات و دل‌نوشته‌های مردم در قالب نامه و ادای احترام به مقام رهبر شهید است.